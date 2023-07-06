43% жителей Удмуртии стали хуже работать за последний год из-за эмоционального состояния

В Удмуртии 43% опрошенных жителей заявили, что за последний год их эмоциональное состояние негативно сказалось на качестве работы. При этом в целом по стране о такой динамике рассказала 36% респондентов, сообщает пресс-служба hh.ru. Чаще всего этим наблюдением делились респонденты в возрасте 25-34 лет, а также представители сфер инвестиций, информационных технологий и управления персоналом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Еще 26% жителей Удмуртии уверены, что их качество работы улучшилось, в целом по России — 19%. Об этом рассказали респонденты в возрасте 18-24 лет, а в профессиональном разрезе рост эффективности заметили работники отрасли безопасности, туризма и рабочий персонал.

Еще 31% респондентов в Удмуртии считают, что качество их работы на фоне эмоций последнего года никак не изменилось.