Обвиняемый в присвоении 1,3 млн рублей врио главы Межгорья останется под арестом

Адвокат врио главы Межгорья Вячеслава Калугина, обвиняемого в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), не смог смягчить меру пресечения для своего доверителя. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По версии следствия, Вячеслав Калугин с апреля по сентябрь 2021 года назначал себе премии и иные стимулирующие выплаты на общую сумму 1,3 млн руб., хотя принимать такие решения мог только председатель горсовета.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 29 июня Белорецкий межрайонный суд арестовал чиновника до 27 августа. Верховный суд Башкирии, рассмотревший апелляционную жалобу адвоката, не нашел оснований для изменения этого решения, в настоящее время оно вступило в силу.

Наталья Балыкова

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