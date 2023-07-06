«СЗ “Зодчий”» распланирует 127 га в Лелюшенковском лесопарке Ростова-на-Дону

ООО «СЗ “Зодчий”» получил разрешение на планировку участка площадью 127 га и межевание участка 1 га в Лелюшинковском лесопарке в Ростове. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации донской столицы.

На подготовку необходимой документации застройщику отведен год. ООО «СЗ “Зодчий”» предстоит подготовить проект планировки территории в границах ул. Лелюшенко – ул. Думенко – ул. Миронова – ул. Думенко – ул. Каскадная – пер. Днепровский – южная граница территориальной зоны городских лесов и особо охраняемых территорий. Также застройщик разработает проект межевания территории площадью 1 га по ул. Лелюшенко.

По данным «СПАРК-Интерфакс», три зарегистрированных в Ростове ООО «СЗ “Зодчий”» связаны через совладельцев — Марину Фурсову и Олега Роговского. Они в разных долях выступают совладельцами, а также руководителями этих юридических лиц, специализирующихся на строительстве.

Как сообщает 161.RU, в 2022 году Марина Фурсова обратилась в администрацию Ростова с просьбой перевести два участка, где находится рынок «Геркулес» и который отдан под межевание по решению администрации, в зону общественно-жилого назначения. Просьбу госпожа Фурсова мотивировала необходимостью реализации инвестпроекта по строительству жилого дома до 15 этажей с детским садом на 30 мест и гаражом на 146 мест.

Анастасия Назарова