Недалеко от Челябинска продают глэмпинг за 48 млн рублей

На продажу выставлен глэмпинг «Атмосфера» в 17 километрах от Челябинска. Объект расположен в Сосновском районе (село Кайгородово). Как следует из объявления, размещенного на «Авито», собственник рассчитывает выручить от продажи этого бизнеса 48 млн руб.

На территории глэмпинга три дома треугольной формы (один большой и два меньше), два хозяйственных помещения, а также помещение под баню. Владелец уточняет, что дома «выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту – современный лаконичный интерьер».

По данным сайта глэмпинга, стоимость ночи отдыха в нем стоит от 6 тыс. и от 10 тыс. в маленьком и большом домах соответственно.

Собственник объекта в разговоре с «Ъ-Южный Урал» не стал называть причину продажи.