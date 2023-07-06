«Вид на воду — один из наиболее частых запросов»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какое количество проектов вблизи от рек и водоемов представлено на столичном рынке недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Новостройки у воды — востребованный формат первичной недвижимости в Москве сегодня. Вид на воду — это один из наиболее частых запросов потенциальных покупателей. И выбор на рынке есть: в реализации в городе представлено почти 200 жилых и апарт-комплексов, из окон которых открывается панорама на реки и пруды. Около 40% из них, расположенных на расстоянии менее 1 км от водоемов, будут сданы в эксплуатацию уже в этом году, посчитали специалисты компании «Метриум».

Среди 75 строящихся проектов у воды со сроком сдачи в 2023 году 25 находятся рядом с Москвой-рекой, 10 — на берегу Яузы, остальные около иных рек (Десна, Сетунь, Сходня и Раменка), а также прудов. По округам такие жилые комплексы распределятся следующим образом: в Центральном округе насчитывает 12 проектов, на западе и на юге по 11. Северный округ представляют 10 проектов, Северо-Западный — 9. Меньше всего проектов с шаговой доступностью до водоемов насчитывается на юго-востоке города — лишь один жилой комплекс.

Каждая третья новостройка, сдаваемая в этом году в столице, расположена на расстоянии в пределах одного километра от рек или прудов, отмечают брокеры. При этом доля проектов, от которых до берега не более 250 м, значительно меньше — всего 16%. И многие из них входят в рейтинг наиболее востребованных в своих локациях. Квадратный метр в таких домах стоит в среднем около 550 тыс. руб., что почти на 30% превышает средневзвешенную стоимость по рынку.