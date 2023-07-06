Экс-полицейского будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере

В Калининский районный суд Уфы направлено уголовное дело в отношении бывшего инспектора патрульно-постовой службы полка ППС УМВД России по Уфе Радмира Суфиярова по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» в крупном размере (ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в марте 2023 года обвиняемый начал сотрудничать с интернет-магазином по продаже наркотиков в качестве курьера-закладчика.

Получив партию запрещенных веществ, в том числе 70 грамм кокаина, полицейский попытался сделать так называемые закладки, но был задержан. В автомобиле и в доме обвиняемого были обнаружены наркотики.

Из МВД он был уволен по компрометирующим основаниям.

Обвиняемый признал вину.

Олег Вахитов

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