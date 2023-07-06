Александру Артюхову вручили орден Шаймуратова

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров вручил орден Шаймуратова управляющему директору Ростеха Александру Артюхову, сообщает пресс-служба правительства республики.

Награждение состоялось после совещания межведомственной комиссии в рамках взаимодействия с ОДК-УМПО и Ростех с участием индустриального директора авиационного комплекса Ростеха Анатолия Сердюкова.

Александр Артюхов — заслуженный машиностроитель Башкирии, экс-депутат Курултая республики.

В 1993-2015 годах занимал руководящие должности в ОДК-УМПО.

Олег Вахитов

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