Александру Артюхову вручили орден Шаймуратова

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров вручил орден Шаймуратова управляющему директору Ростеха Александру Артюхову, сообщает пресс-служба правительства республики.
Награждение состоялось после совещания межведомственной комиссии в рамках взаимодействия с ОДК-УМПО и Ростех с участием индустриального директора авиационного комплекса Ростеха Анатолия Сердюкова.
Александр Артюхов — заслуженный машиностроитель Башкирии, экс-депутат Курултая республики.
В 1993-2015 годах занимал руководящие должности в ОДК-УМПО.