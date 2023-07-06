В первом полугодии 2023 года Ставрополье нарастило экспорт продукции АПК на 51%

В первые шесть месяцев текущего года Ставропольский край экспортировал 551 тыс. т продукции агропромышленного комплекса на общую сумму $261 млн — это на 51% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

По данным ведомства, 65% в структуре экспорта товаров АПК приходится на мясную продукцию. В первом полугодии текущего года регион поставил за границу продукции на сумму $117 млн. В основном, это куриное мясо. Экспорт этой категории продукции увеличился на 34% относительно аналогичного периода прошлого года, когда было продано 55,8 тыс. т куриного мяса. Основным потребителем стал Китай, куда поставлено мяса кур на сумму $49,4 млн ($23,6 млн — в первом полугодии 2022 года). Также с $1,5 млн до $2 млн увеличился экспорт готовой мясной продукции в Таджикистан.

Второе место в структуре экспорта занимает готовая пищевая продукция, к которой относятся мука, колбасы, напитки и кондитерские изделия. С начала года Ставрополье экспортировало 98,7 тыс. т данной продукции на общую сумму $32,3 млн — на 8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Третье место в общем объеме поставленной за рубеж продукции заняла «прочая продукция», включающая макароны, отруби, корма для животных. Поставки составили 52,4 тыс. т. — на 132% чем в первом полугодии 2022 года. Выручка от продажи прочей продукции увеличилась на 55% — до $15,2 млн. Экспорт кормов для животных увеличился в три раза — с $1,4 млн до $4,4 млн. Основным потребителем является Азербайджан. Поставки макаронных изделий увеличились на 5% — до $3,2 млн. В четыре раза увеличились поставки пшеничной муки в Ирак (с $1,3 млн до $4,9 млн).

Рост поставок продукции в Китай министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин объяснил отменой ковидных ограничений и восстановлением режима работы портов, снижением стоимости морских перевозок.

«Что касается продажи муки в Ирак, то, прежде всего, в стране наблюдается устойчивый спрос на российскую продукцию, кроме того, рост поставок обусловлен сокращением производства муки в Турции, которая до этого являлась главным поставщиком в Ирак»,— пояснил господин Полюбин.

Анастасия Назарова