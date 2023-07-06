В Казани возведут новый ЖК с 19-этажными домами

В Ново-Савиновском районе Казани планируются возвести с 10-19-этажными домами. Это следует из постановления исполкома, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Комплекс возведут на перекрестке улиц Лаврентьева и Амирхана. Площадь ЖК составит 9 га. Из-за возведения ЖК будет снесено двухэтажное здание «общественно-делового назначения» на Фатыха Амирхана, 12а.

В новом ЖК будут проживать 508 человек. Площадь жилых квартир превысит 15,2 тыс. кв. м. Кроме того, будет возведена подземная парковка на 165 машиномест.

"Ъ-Казань"