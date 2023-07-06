Петербургский НИИ требует 2 млрд рублей с IKEA за отказ от строительства новой «Меги»

Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ) подал иск к компании «Ингка сентерс рус проперти Е» (входит в холдинг Ingka Centres, владеющий магазинами IKEA и ТРК «Мега») на сумму 2,08 млрд руб. НИИ намерен отсудить у «дочки» IKEA сумму, затраченную на подготовительные работы по строительству ТРК «Мега Новоселье».

Как пишут «Ведомости», речь идет о строительстве комплекса на 220 тыс. кв. м на участке 40 га между КАД и Красносельским шоссе. СевНИИГиМ выступал в проекте соинвестором и должен был провести весь комплекс подготовительных работ. Открыть ТЦ планировалось в 2021 году, но за год до этого IKEA поменяла стратегию присутствия на российском рынке и отменила строительство. Институт требует взыскать с компании 1,8 млрд руб. в качестве основной суммы и 284 млн руб. неустойки за пользование чужими денежными средствами. Рассмотрение иска назначено Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 17 августа.

Ingka Centres Russia на сегодня управляет 14 торгово-развлекательными центрами «Мега» в 11 городах РФ. IKEA приостановила работу своих фирменных магазинов в России весной 2022 года, после чего объявила об окончательном уходе с российского рынка.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург