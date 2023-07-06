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обновлено 13:12

В Перми может появиться центр по разработке навигационных систем для беспилотников

В Перми могут создать центр развития технологий беспилотных авиационных систем. Об этом было заявлено на проходящем в краевой столице проектно-образовательном интенсиве «Остров 2023».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Проектно-образовательный интенсив «Остров 2023», открывшийся на площадке ПНИПУ, собрал представителей органов госвласти и технологических компаний. В первый день работы интенсива обсуждались актуальные практики по созданию, развитию и дальнейшему продвижению проектов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Выступая перед участниками мероприятия, губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул значимость развития отрасли навигации для Прикамья и для страны в целом, а также возможность для российских компаний проявить инициативу по формированию новой сферы беспилотных авиационных систем. «На территории региона сосредоточена большая кооперация компаний по производству и разработке систем навигации, которая применима в том числе к беспилотным авиационным системам, что актуально в связи с формированием новой отрасли БАС в России,— отметил Дмитрий Махонин.— Убежден, формат конструктивного взаимодействия в рамках “Острова” позволит наладить обмен информацией и познакомиться с лучшими практиками в сфере навигации, надежнее выстроить кооперацию между всеми заинтересованными сторонами и наметить векторы развития, которые послужат основой для создания новых “точек роста”, в том числе в сфере навигации и беспилотных авиационных систем».

Модератор сессии, исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей Силинг, отметил ключевые тенденции отрасли, в числе которых мультимодальность, особое внимание — беспилотным авиационным системам и пересмотру приоритетов власти в данной сфере. «Ставка Пермского края на отдельный сегмент отрасли беспилотников, связанный с навигацией, очень интересна и уникальна. Посмотрим, как коллеги в рамках интенсива отработают идеи, и в дальнейшем по результатам “Острова” проведем встречу с представителями сферы уже на “Архипелаге”, где также будет обсуждаться формирующийся сейчас нацпроект и региональные планы развития беспилотников. В этом плане у Пермского края есть большой потенциал и все возможности для развития данной отрасли»,— заявил господин Силинг.

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