Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о начале испытаний автопилота от китайской компании в ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Business Wire / AP Фото: Business Wire / AP

Объединенные Арабские Эмираты готовятся к масштабному тестированию автопилотируемых машин. Соответствующее разрешение от страны получила китайская компания WeRide, сообщает TechCrunch. Испытания могут проходить на дорогах общего пользования по всей территории ближневосточного государства.

Речь об автопилоте с предпоследним, четвертым, уровнем автономности по классификации, которую приняли в международном Обществе автомобильных инженеров. Согласно ей, полноценный безусловный автопилот — это уровень пять. Пока он выглядит и ощущается в реализации, как фантастика. А вот четвертый применим уже в ближайшее время. Он полностью исключает участие человека, хотя все еще зависит от пределов рабочего пространства.

Ранее власти ОАЭ озвучивали свои планы сделать четверть транспорта в стране автономным уже к 2030 году. Идти к цели решено сразу с нескольких направлений. Кроме участия китайской WeRide, развернута национальная программа по электромобилям. Ведется создание национальной сети зарядных станций, стимулируются смежные отрасли.

Управление дорог и транспорта Дубая планирует к тому же 2030 году получить 4 тыс. единиц роботакси. В проекте участвует американская «дочка» General Motors — компания Cruise. Это же городское Управление дорог и транспорта занимается созданием в Дубае летающих такси. Я об этом рассказывал ранее. Там сроки еще более смелые — 2026 год.

Испытание своих автопилотов WeRide будет проводить не только, и, скорее, не столько для создания персональных автомобилей, сколько для разработки общественного транспорта. Коммерческое приложение своим технологиям компания планирует найти в создании тех же такси, автобусов, минивэнов и городских уборочных машин с автопилотированием.

Случай с испытаниями на территории всей страны стоит признать значимым. В отличие от Объединенных Арабских Эмиратов, США или Китай, где проходят большинство тестов самоуправляемых автомобилей, регулируют вопрос локально, на уровне местных органов власти.

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