УВЗ покажет на «Иннопроме» вагоны для перевозки военной техники и хопперы

Модернизированные серийные вагоны для перевоза военной техники и доработанный вагон-хоппер покажет Уралвагозавод (УВЗ) на международной промышленной выставке «Иннопром-2023».

Так, будут показаны модель вагона 12-196–02 с улучшенной грузоподъемностью (75 тонн), увеличенным объемом кузова (88 м3), пробегом до первого деповского ремонта (500 тыс. км); и модель 13-192-01, предназначенная для перевозки тяжелой гусеничной и колесной военной техники массой до 65 тонн. Вагон-хоппер модели 20–5197 используется для перевозки сыпучих грузов. «Вагон-хоппер устанавливается на инновационные тележки с повышенной осевой нагрузкой 25 тс. Срок службы изделий увеличен с 15 до 24 лет»,— отметили в пресс-службе.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2023» пройдет МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля. Главная тема — «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страна-партнер — Белоруссия.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший производитель бронетанкового вооружения, техники и грузового подвижного состава. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Входит в госкорпорацию «Ростех».

Артем Путилов

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