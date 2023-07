Куда сходить в Ижевске 8 и 9 июля

В эти выходные, 8 и 9 июля, жителей и гостей Удмуртии ждет вечеринка на теплоходе, акустический концерт и фестиваль классической музыки. Среди участников мероприятий певец Денис Клявер, пианист Фредерик Кемпф, а также народный артист СССР Юрий Башмет. Ижевчан также ждут на стендапе, мастер-классе по нейрографике с психологом и тематическом вечере про невидимость, где ученые расскажут о таком явлении. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Какие пройдут концерты

В субботу, 8 июля, в 19:00 BAЯROCK устраивает вечеринку на теплоходе (18+). Для гостей будут играть New Way, F.O.R., Project x и Perhonen. Место отправления — ижевская пристань. Стоимость билетов начинается от 300 руб.

9 июля, в воскресенье, в BAЯROCK состоится акустический концерт (16+). Гости услышат выступления Максима Кожевникова, «On The Roof», «M!D», «Без комментариев», ВИА «Трали-Вали» и ряд других групп. Начало в 18:00, стоимость входа — 250 руб.

Какие мастер-классы посетить

7 июля в 16:00 и 19:00 творческая мастерская приглашает на мастер-класс по керамике (6+). Участникам предложат выполнить работы в свободной технике. Стоимость варьируется от 1 тыс. до 3 тыс. руб.

В субботу, 8 июля, в «Творческой мастерской» пройдет мастер-класс по нейрографике с психологом (6+). Начало в 13:00, стоимость — 1,3 тыс. руб.

Какие вечерние активности посетить

В пятницу, 7 июля, в 17:30 информационный центр по атомной энергии Ижевска проведет тематический вечер про «невидимость» (12+). Гостей ждет мастер-класс по рисованию невидимыми чернилами, обсуждение книги «Человек-невидимка» Герберта Уэллса и научно-популярное ток-шоу, где зрителя вместе с экспертами рассмотрят такое явление с точки зрения науки. Участие в мероприятии бесплатное, однако нужна предварительная регистрация по ссылке.

В воскресенье, 9 июля, в караоке-баре «Огни» в Ижевске пройдет вечернее стендап-шоу (18+). Гостей ждут разные комедийные форматы. Начало в 19:30, вход — 200 руб.

Какие пройдут фестивали и летние маркеты

8 и 9 июля Центр современной драматургии и режиссуры проводит летний маркет, где будут представлены локальные бренды и лекции, а также выступят ижевские группы (0+). Хедлайнер, издательство Ad Marginem, привезет новинки и хиты продаж, а также проведет книжный клуб. Вход свободный.

С 7 по 9 июля в столице Удмуртии пройдет 66-й фестиваль искусств «На родине Петра Чайковского». В программу войдут концерты с академической классикой, джазом, современным хореографическим искусством. В нем примут участие лауреат XI Международного конкурса имени Чайковского Фредерик Кемпф (Великобритания), а также народный артист СССР, известный альтист и дирижер Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Главной площадкой фестиваля станет стадион «Динамо», который на три дня превратится в большой концертный зал под открытым небом с 3 тыс. посадочных мест. Некоторые из концертов пройдут в Удмуртской филармонии и дворце культуры «Юбилейный» в Воткинске. Стоимость билетов варьируется от 700 до 4 тыс. руб.

В пятницу, 7 июля, в 18:30 на базе дома культуры «Юбилейный» выступят Фредерик Кемпф и Уральский молодежный симфонический оркестр. В 21:00 на стадионе «Динамо» пройдет концерт Антона Беляева и Therr Maitz.

8 июля в 20:00 на стадионе «Динамо» зазвучит классика в исполнении Фредерика Кемпфа и Уральского молодежного симфонического оркестра. Днем позднее, 9 июля, в 20:00 здесь выступит Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Закончится программа фестиваля в концертном зале Удмуртской филармонии 9 июля в 22:00 «эксцентрик-балетом» в исполнении Сергея Смирнова.

Куда сходить на День семьи

8 июля, в субботу, в парке имени Кирова в столице Удмуртии состоится праздник в честь Дня семьи, любви и верности. В 14:00 на главной сцене зрителей ждет концертно-развлекательная программа, а на аллеях парка пройдут различные мастер-классы, интерактивные станции и спортивные активности.

Позднее, в 19:00, на фан-зоне состоится розыгрыш призов и выступление ижевского исполнителя Антона Францева. Однако главной звездой вечера станет певец Денис Клявер, среди хитов которого «Когда ты станешь большим», «Не такая, как все» и «Необыкновенная».

Подготовила Софья Лямина