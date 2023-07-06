Объем промпроизводства на Кубани с января по май 2023 года увеличился на 11,8%

За первые пять месяцев текущего года индекс промышленного производства Краснодарского края вырос на 11,8%, сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Наибольший рост демонстрируют производители текстиля, готовых металлических изделий, лекарств и материалов, применяемых в медицине, кожи и изделий из кожи, резиновых и пластмассовых изделий»,— цитирует пресс-служба слова министра промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

Также в 1,5 раза увеличилось производство ювелирной продукции, товаров для спорта и ортопедических изделий. Выпуск электрического оборудования увеличился на 13%. Металлурги увеличили объем производства на 8%.

Отмечается, что объем отгрузки промышленной продукции местного производства превысил 182 млрд руб. Налоговые поступления от промпредприятий составили 7,4 млрд руб. — на 11,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Анастасия Назарова