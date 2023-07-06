Двое мужчин погибли и один пострадал при пожаре в деревне Макшаки в Удмуртии

Сегодня, 6 июля, в 00:55 в деревне Макшаки Сарапульского района Удмуртии загорелся жилой дом. Двое человек, мужчины 1953 и 1943 годов рождения, погибли в результате происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Еще одного мужчину госпитализировали с ожогами.

Огонь также уничтожил кровлю, внутреннюю отделку и имущество. Общая площадь пожара составила 54 кв. м.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводов на кухне. В настоящее время уточняют причины и обстоятельства происшествия.