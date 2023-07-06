Выпущенный в Казани модернизированный ракетоносец Ту-160М приступил к испытаниям

Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, который был выпущен на Казанском авиазаводе, начал выполнять программу госиспытаний. Этим занимаются экипажи Минобороны России и разработчика транспорта — Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Ростеха».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Модернизированный ракетоносец Ту-160М оборудован современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы. Кроме того, на самолете установлено бортовое радиоэлектронное оборудование.

Ранее сообщалось, что в 2023 году ВКС РФ передадут три обновленных стратегических бомбардировщика Ту-160М, которые выпустят в Казани.

"Ъ-Казань"