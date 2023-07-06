Осужденный после смертельного ДТП перевозчик подал иск к бывшим партнерам

Отбывающий наказание бизнесмен Павел Дробинин подал иск к компании «Дизель» на сумму 3,6 млн руб. Информация об иске содержится на сайте Арбитражного суда Пермского края. Напомним, автобус №53 господина Дробинина 17 августа 2019 года врезался в бетонную плиту, в результате погибли двое человек, 57 пострадали. Суд признал бизнесмена виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших смерть людей, а также в нарушении правил охраны труда и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и два месяца.

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Источник, знакомый с ситуацией, назвал иск техническим: он пояснил, что в прежние годы господин Дробинин предоставлял ООО «Дизель» свои автобусы для выполнения муниципальных автобусных контрактов. Долг компании не был урегулирован до момента вынесения приговора.

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», после отбытия половины срока суд заменил господину Дробинину вид исправительного учреждения на колонию-поселение. По их данным, отбывающий наказание бизнесмен приехал из колонии домой в краткосрочный отпуск, и стороны договорились о подаче иска в суд для закрепления юридического факта.