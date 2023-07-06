В Омской области бывший ученик убил заслуженного учителя РСФСР

Прокуратура Омской области поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства заслуженного учителя РСФСР. По данным ведомства, на 88-летнюю жительницу Большереченского района в ночь со 2 на 3 июля напал неоднократно судимый местный житель, который также является ее бывшим учеником. Нападение он совершил с целью хищения имущества.

Мужчина несколько раз ударил жертву по голове прутом, после чего задушил, уточняет прокуратура Омской области.

Из-за отсутствия у пенсионерки ценного имущества хищение не состоялось. В ведомстве отмечают, что накоплений у женщины не было, так как значительную часть пенсии она тратила на безвозмездную помощь односельчанам. До 82-х лет погибшая преподавала в школе.

Подозреваемый в убийстве задержан, в ходе допроса он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Лолита Белова