Спасатели эвакуировали посетителей колеса обозрения в Новосибирске

Пожарные и спасатели эвакуировали из остановившегося колеса обозрения в Новосибирске семь человек, сообщает региональное управление МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сообщение об остановке аттракциона поступило в ЦУКС Главного управления МЧС России по Новосибирской области в 15.00. Экстренные службы выехали на место вызова.

Посетители находились в трех застрявших кабинах. Пожарные при помощи трехколенной лестницы эвакуировали двух взрослых и одного ребенка. Еще четверых спасатели вызволили, прокрутив вручную колесо обозрения полностью.

В результате происшествия никто не пострадал.

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Лолита Белова