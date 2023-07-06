Спасатели эвакуировали посетителей колеса обозрения в Новосибирске

Пожарные и спасатели эвакуировали из остановившегося колеса обозрения в Новосибирске семь человек, сообщает региональное управление МЧС.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Сообщение об остановке аттракциона поступило в ЦУКС Главного управления МЧС России по Новосибирской области в 15.00. Экстренные службы выехали на место вызова.
Посетители находились в трех застрявших кабинах. Пожарные при помощи трехколенной лестницы эвакуировали двух взрослых и одного ребенка. Еще четверых спасатели вызволили, прокрутив вручную колесо обозрения полностью.
В результате происшествия никто не пострадал.