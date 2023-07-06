СКР проводит проверку по факту гибели двух детей на реке Мулянке

В Пермском межрайонном следственном отделе СКР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели на воде двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

5 июля в отсутствие и без присмотра взрослых двое несовершеннолетних детей 2012 года рождения приехали на велосипедах к реке Мулянке вблизи деревни Крохово, где в не предназначенном для купания месте зашли в реку. Не убедившись в глубине и не имея навыков плавания, несовершеннолетние утонули.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.