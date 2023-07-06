Из-за проведения Суперкубка России в Казани временно ограничат движение машин

В Казани на следующей неделе на некоторых улицах будет ограничено движение машин. Это связано с проведением 14 июля товарищеского матча между женскими сборными России и Ирана, а также с проведением 15 июля Суперкубка России между ЦСКА и «Зенитом». Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В частности, с 6:00 до 23:00 14 июля для движения закроют парковку Центрального стадиона со стороны Ташаяк и Кремлевской набережной, с 15:00 до 23:00 15 июля — участок улицы Хакима от Амирхана до Чистопольской, с 15:00 до 23:00 15 июля — участок Чистопольской от Бичурина до Ямашева, с 15:00 до 23:00 15 июля — участок Чистопольской от Ямашева до Адоратского, с 15:00 до 23:00 15 июля — участок Ямашева от Адоратского до Сибирского тракта, с 15:00 до 23:00 15 июля — участок дублера Гаврилова от Чуйкова до Чистопольской и с 15:00 до 23:00 15 июля — участок Арбузова от Журналистов до Ямашева.

"Ъ-Казань"