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«Камский кабель» сертифицировал огнестойкие кабели безопасности

«Камский кабель» получил сертификат соответствия в системе ГОСТ Р на незаменимые и важные кабели, которые необходимы для сохранения жизни и здоровья людей при посещении торговых центров, больниц, детских садов, школ, аэропортов, многоквартирных жилых домов. Нормативный документ подтверждает высокое качество и соответствие продукции «Камского кабеля» российским стандартам.

Предприятием разработана целая линейка огнестойких кабелей: марки КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-LS, КПСнг(А)-LS производятся в соответствии с ТУ 16.К180-083-2020 и отвечают требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Их основная задача – при возникновении задымления незамедлительно подать сигнал об этом и максимально долго сопротивляться воздействию пламени: изделия сохраняют работоспособность и обеспечивают работу систем оповещения не менее 180 минут в условиях пожара.

Кабели имеют небольшой диаметр и прокладываются по потолку пучками. Их отличительная особенность – характерный оранжевый цвет, свойственный всем проводам и кабелям пожарной сигнализации. Оболочки марок КПСЭнг(А)-FRLS и КПСнг(А)-FRLS из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности (LS) призваны обезопасить людей внутри помещения от распространения вредного газа в случае возгорания, уменьшая при этом количество выделяемого дыма. В свою очередь, кабели КПСЭнг(А)-FRHF и КПСнг(А)-FRHF выполнены в безгалогенном исполнении (HF), а значит, под воздействием пламени они не будут выделять коррозионно-активных веществ – персонал подвергнется меньшему риску, а техника и электроника сохранят свою работоспособность, снизив ущерб от нештатной ситуации.

«Производство кабелей для систем пожарной и охранной сигнализации – крайне ответственный процесс, который подразумевает богатый практический опыт производителя, современные технологии, проверенные материалы, инновационное оборудование. Каждому из этих критериев наше предприятие полностью отвечает», – отметил заместитель главного технолога по развитию ООО «Камский кабель» Игорь Буров.

Все изделия «Камского кабеля» проходят испытания как в сторонних специализированных лабораториях, так и в собственной центральной заводской лаборатории. В частности, лаборатория пожарной безопасности «Камского кабеля» обеспечивает проверку готовой продукции на стойкость к нераспространению горения кабеля при групповой прокладке, а также на показатель дымообразования при горении и тлении, предел огнестойкости (сохранению работоспособности) в условиях воздействия пламени. Основываясь на этих испытаниях, предприятие может подтвердить, что кабели пожарной и охранной сигнализации способны работать не менее трех часов под воздействием пламени, не выделяя при этом вредных для людей и аппаратуры веществ, а также уменьшая количество выделяемого дыма.

ООО «Камский кабель»

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