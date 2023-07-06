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Коммерсантъ FM
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Продажи автомобилей в США в первом полугодии выросли на 13%

За первые шесть месяцев 2023 года продажи новых автомобилей в США выросли на 13%. Рост превысил прогнозы аналитиков и, как отмечает The Wall Street Journal, свидетельствует о том, что беспокойство потребителей по поводу роста процентных ставок и инфляции отступает. Потребители, которые были вынуждены почти три года ожидать восстановления глобальных цепочек поставок и прекращения дефицита автомобилей, теперь вкладываются в новые транспортные средства.

По данным исследовательской компании Wards Intelligence, в первом полугодии в США было продано около 7,7 млн автомобилей. Эксперты компании также подсчитали, что в июне в автосалонах или на пути к ним находились около 1,9 млн новых автомобилей, что на 52% больше, чем годом ранее.

Наиболее эффективно первое полугодие завершили General Motors, которая продала 1,3 млн автомобилей, что на 18% больше, чем за аналогичный период годом ранее, Honda Motor, сообщившая о 25-процентном росте продаж благодаря увеличению запасов и выпуску нескольких экономичных моделей, и Hyundai Motor, продажи у которой в США выросли на 15%. Ford Motor должна отчитаться по этому показателю сегодня, 6 июля, чуть позже.

При этом у Stellantis и Toyota Motor продажи в первом полугодии сократились на 1%. Как отмечают аналитики J.D.Power, средняя цена, которую платил покупатель в США за новый автомобиль, в первом полугодии составила $46 тыс., что на 3% выше, чем годом ранее. Это близко к рекордному уровню, хотя эксперты прогнозировали, что цены будут снижаться по мере пополнения ассортимента автосалонов.

Алена Миклашевская

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