Подрядчик волгоградских «Концессий» заплатит 3,1 млн за ущерб почве

Арбитражный суд Волгоградской области обязал подрядчика ООО «Концессии водоснабжения» заплатить на незаконную свалку. Как следует из материалов дела, ООО «ЭлитСтройСити-34» складировало строительный мусор и грунт в Тракторозаводском районе Волгограда — на деятельность обратило внимание межрегиональное управление Росприроднадзора.

В суде представители компании пояснили, что насыпали грунт в городской черте временно и по указанию первого заместителя главы района Али Абубекерова. Последний, по словам ответчика, посоветовал возить грунт на пустырь между стоянкой, газораспределительным пунктом и многоквартирным домом в устной форме.

Специалисты Росприроднадзора пришли к выводу, что площадь свалки отходов V класса опасности составила порядка 350 квадратных метров. Исполнителя привлекли к ответственности за нарушение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 3 ст. 8.2, ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ). А суд первой инстанции постановил взыскать сумму в счет возмещения причиненного почве вреда в размере 3,15 млн руб.

Никита Маркелов