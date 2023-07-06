В Ростовской области 6 и 7 июля объявлено штормовое предупреждение из-за жары в 40°С

С 14:00 до 17:00 6 июля, а также во второй половине дня 7 июля в Ростовской области ожидается повышение температуры до 40°С, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Решетов, Коммерсантъ Фото: Василий Решетов, Коммерсантъ

Жителям области рекомендуется защищать голову от попадания прямых солнечных лучей, пить охлажденные напитки, не употреблять алкоголь и не проводить много времени на солнце.

«Длительное пребывание на жаре неумолимо ведёт к общему перегреванию организма, тепловым и солнечным ударам»,— предупреждает ведомство.

Анастасия Назарова