Фонд Абрамовича в октябре проведет фестиваль российского кино в Геленджике

Фонд «Кинопрайм» миллиардера Романа Абрамовича в октябре текущего года проведет фестиваль актуального российского кино «Маяк» в Геленджике. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на продюсера мероприятия Антона Малышева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В конкурсе смогут принять участие полнометражные игровые картины, которые ранее не были показаны в России. Список участников и состав жюри будет доступен в сентябре текущего года. Спонсорами фестиваля также выступают частные партнеры.

«Очевидно, что отрасли требуется честный смотр актуальных российских картин. Для людей, которые продолжают снимать актуальное кино в России, жизненно важно иметь площадку для презентации своих работ и максимально честной их оценки»,— цитирует издание заявление господина Малышева.

«Маяк» в Геленджике пройдет впервые, однако подобный фестиваль, «Зимний», уже проводили в Москве в 2022 году.

Анастасия Донскова

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