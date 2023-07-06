В Ижевске состоялось первое судебное заседание по делу о ненадлежащей охране школы №88 в отношении директора ЧОПа

В столице Удмуртии суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора частной охранной организации «Щит» Алексея Злобина. На заседании государственный обвинитель огласил обвинительное заключение, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

В частности, Алексея Злобина обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего в сентябре 2022 года в школе №88 произошла стрельба. Из-за того, что обвиняемый не обеспечил надлежащую охрану, погибли 17 человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Кроме того, мужчину также обвиняют в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Следующее судебное заседание назначено на 19 июля.

Напомним, экс-директора охранного предприятия задержали 28 сентября 2022 года. По данным источника, близкого к руководству предприятия, Алексея Злобина вызвали в следственный комитет в день трагедии. Председатель СКР Александр Бастрыкин во время визита в Ижевск поручил дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые допустили случившееся.

Подробнее об этом читайте в материале «"Щиту" потребовалась защита».