На капремонт санузлов в здании министерств Башкирии направят до 7,9 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на конкурсе 26 июля намерено выбрать подрядчика капитального ремонта помещений санузлов четвертого-седьмого этажей административного здания на улице Цюрупы, 13, где находятся министерства и ведомства, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 7,9 млн руб. Его профинансирует бюджет республики. Дороже всего оцениваются строительно-монтажные работы — в 6,47 млн руб.

В здании находятся, в том числе, управление казначейства министерства финансов, министерство торговли и услуг, министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности, госкомитет по конкурентной политике республики. С первого по третий этаж занимает министерство земельных и имущественных отношений региона.

Работы необходимо выполнить до конца ноября. Подрядчик должен, в том числе, демонтировать унитазы и писсуары, смывные бачки, умывальники и раковины, заменить канализационные трубы, установить напольные унитазы белого цвета, полуфарфоровые и фарфоровые настенные писсуары, умывальники, раковины, смесители и так далее.

Майя Иванова

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