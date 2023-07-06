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Коммерсантъ FM
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Стоимость строительства объектов Транссиба завысили на почти 100 млн рублей

Прокуратура выявила искусственное завышение стоимости строительства объектов Транссиба. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, которая провела проверку деятельности филиалов АО «Росжелдорпроект» и его субподрядчиков.

В надзорном ведомстве отметили, что по результатам рассмотрения представления прокуратуры проектно-сметная документация была скорректирована, из нее исключены необоснованные затраты на сумму 98,5 млн руб.

Как установила проверка, при разработке документации на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги в рамках реализации инвестиционных программ, направленных на развитие пропускной способности Транссиба, в смету необоснованно были включены затраты на вывоз и размещение на полигоне отходов изымаемого щебеночного балласта, пригодного для повторного использования.

Константин Воронов, Новосибирск

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