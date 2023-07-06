Пермский край вошел в топ-10 привлекательных регионов по числу инвестпроектов

Пермский край вошел в десятку регионов России, лидирующих по числу инвестиционных проектов, в рейтинге компании «ТендерПро». Первую тройку заняли Москва и Московская область (реализуется 19,8% от всех инвестпроектов в РФ), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,3%), Свердловская область (3,9%).

Пермский край оказался в этом рейтинге на девятом месте. Процентное соотношение инвестпроектов РФ, осуществленных в нем — 2,4%. Край также вошел в число наиболее инвестиционно привлекательных регионов ПФО для бизнеса (реализуется 14,3% всех проектов РФ) наряду с Республикой Татарстан (18,7%), Нижегородской областью (16,8%) и Республикой Башкортостан (16,1%).