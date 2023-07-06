Пенсионера из Салавата приговорили к 19 годам колонии за убийство жены и сыновей-инвалидов

Верховный суд Башкирии вынес приговор 63-летнему жителю Салавата Амиру Абукову, убившему 38-летних сыновей-близнецов, которые были инвалидами первой и второй группы, и 64-летнюю супругу. Он признан виновным в убийстве двух или более лиц, иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, (п. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и управления следственного комитета по республике.

Вечером 23 августа 2022 года в дежурную часть отдела МВД Салавата позвонил один из близнецов и попросил забрать его пьяного отца. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, когда участковый прибыл на место, дверь открыл пенсионер, а в комнате лежали его сыновья и жена с ножевыми ранениями. Мужчины оказались мертвы, а их мать скончалась в больнице, не приходя в сознание. У сыновей были проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Как сообщалось ранее, отец просил у сыновей алкоголь, чтобы опохмелиться, но они сидели за компьютерами и игнорировали его просьбы. Звонок одного из сыновей в полицию вывел пенсионера из себя, он зашел к ним в комнату и ударил их ножом в область шеи, а затем набросился на супругу, которая вошла в комнату, услышав шум. В комнате в тот момент находился восьмилетний внук.

Амир Абуков признал вину. Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Майя Иванова

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