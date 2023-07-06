Жителя Краснодара осудили за угрозы сжечь суд

В Краснодаре осудили мужчину, угрожавшего сжечь здание Прикубанского районного суда города. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе заседания было установлено, что в сентябре 2022 года судебные приставы не пустили мужчину в здание суда, поскольку он был нетрезв. В свою очередь злоумышленник позвонил в экстренные службы и заявил о готовящемся поджоге здания инстанции. На место прибыли полицейские и выяснили, что данная информация является ложной. Там же задержали звонившего правонарушителя.

В отношении краснодарца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о поджоге). Поскольку фигурант был ранее судим, ему назначили наказание в виде лишения свободы на шестилетний срок в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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