В Рыбинске «Форд» врезался в остановку общественного транспорта

В Рыбинске Ярославской области автомобиль «Форд Фокус» врезался в остановку общественного транспорта, пассажир машины госпитализирован. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Авария случилась около 2:10 ночи 6 июля у железнодорожного переезда на окружной дороге Рыбинска, возле садоводческого товарищества «Победа». Как рассказали в УМВД, за рулем «Форда» находился 22-летний молодой человек. Он не справился с управлением и врезался в остановку.

В ночное время людей на остановке не было. В больницу попал пассажир «Форд Фокус» 2001 года рождения. В УМВД уточнили, что водитель машины был трезв. По факту ДТП ведется проверка.

Андрей Иванов