Жилой дом на ул. Попова в Перми сносить не будут

Дом на ул. Попова, 57, сносить пока не будут. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на администрацию Перми, пояснившую, что суд отменил решение о признании этого жилого дома аварийным. Из-за этого дом нельзя включить в программу расселения аварийного жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Снос дома на ул. Попова, 57, предусматривается проектом планировки территории у Центрального рынка, утвержденным мэрией в июле прошлого года. Согласно документу, посередине квартала между улицами Попова и Борчанинова планируется организовать новый проезд. В квартале у рынка появится также образовательный объект высотой не более четырех этажей и два жилых дома не более 30 этажей. Кроме того, для развития этой площадки краевое минимущество намерено изъять 10 земельных участков. Среди планируемых к изъятию — часть территории под жилым домом «Моцарт» по ул. Борчанинова, 50, весь участок под домом на ул. Попова, 57 (его снесут), торговый комплекс на ул. Пушкина, 87аа (там работает ресторан KFC), и другие территории.

Кирпичный дом переменной этажности на ул. Попова, 57 построен в 1951 году. Как сообщает «Текст», в доме проживали известные актеры, художники и ученые, в частности актриса Нина Корниенко и будущий режиссер Марк Захаров. Дом был снят с программы капитального ремонта в 2020 году, а 1 апреля 2022 года объект внесли в аварийный фонд и признали непригодным для проживания. При этом на сайте администрации города в реестре домов, подлежащих расселению, он не числится. По данным портала «Реформа ЖКХ», в доме проживают 42 человека. Кроме того, в здании расположены 17 организаций: книжный магазин «Букинист», три аптеки, медицинская лаборатория, центр стоматологии и косметологии, ювелирные магазины и магазины одежды.