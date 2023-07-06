Ярославская прокуратура выявила мошенничество при проектировании очистных сооружений

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, нарушения выявлены при проектировании очистных сооружений в поселке Борисоглебский. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Прокуратура Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Проектная документация по реконструкции станции слива очистных сооружений канализации на улице Боровая в райцентре разрабатывалась с марта 2021 года. Администрация Борисоглебского района заключила муниципальный контракт с ООО «Центр энергетических исследований». По итогу работы проект был принят, акты подписаны, подрядчик получил за работу 500 тыс. руб.

Но прокуратура в ходе проверки выяснила, что в реальности сделанный подрядчиком проект не был выполнен в полном объеме.

«Проверка показала, что предоставленная подрядчиком документация не отвечала нормативным требованиям и не содержала ряда необходимых приложений, что повлекло невозможность проведения ее государственной экспертизы. Необоснованная оплата некачественно выполненных работ повлекла причинение крупного ущерба бюджету Борисоглебского муниципального района»,— рассказали в региональной прокуратуре.

Материалы проверки прокуратуры Борисоглебского района были переданы следствию, на их основании районный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ход расследования в прокуратуре намерены контролировать.

Андрей Иванов