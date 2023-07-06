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На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири населенные пункты подтоплены из-за дождей

В Приморском крае после обрушившегося накануне, 5 июля, циклона оказались отрезаны шесть населенных пунктов, местных жителей власти просят воздержаться от поездок по южной и юго-восточной территории региона.

На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири населенные пункты подтоплены из-за дождей

На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири населенные пункты подтоплены из-за дождей

Фото: @mchs_vdk

На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири населенные пункты подтоплены из-за дождей

Фото: @mchs_vdk

«Нарушено транспортное сообщение с шестью населенными пунктами (Яконовка, Слинкино, Ключ Романовский, Веселый, Скворцово, Партизан)»,— сообщает сегодня, 6 июля, ГУ МЧС по Приморью.

По данным правительства края, в общей сложности оказались вне транспортной доступности 152 дома частного сектора с населением 215 человек. «Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с выпадением обильных осадков, в муниципальных образованиях Приморского края сформирована группировка сил в составе 2013 человек и 1035 единиц техники»,— говорится в сообщении.

«Водителей просят воздержаться от поездок по южной и юго-восточной территории края»,— призывают в правительстве Приморья. Зафиксированы переливы на 11 участках автодорог местного значения в восьми муниципалитетах Приморья — Пограничном, Октябрьском, Хасанском, Уссурийском, Партизанском, Анучинском, Лазовском и Михайловском.

По данным Примгидромета, в минувшие сутки под влиянием циклона в южной половине края отмечались сильные и очень сильные дожди с общим количеством осадков 30–96 мм. Ожидается, что максимум паводка «с подтоплением низких пойм, сельхозугодий и участков дорог» будет сегодня, 6 июля.

В Забайкальском крае из-за обильных осадков произошел подъем уровней воды на ручьях и малых реках. Как сообщает региональное ГУ МЧС, это привело к подтоплению 5 населенных пунктов, где от воды пострадали 4 участка автомобильных дорог протяженностью 11 км, 140 приусадебных участков и 33 жилых дома (в большинстве домов вода зашла в подвалы), в которых проживает 471 человек. Кроме того, частично повреждены два автомобильных моста. В ведомстве отмечают, что эвакуированы и расселены у родственников 115 человек, в том числе 15 детей. В подтопленных районах «организован круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки», уровень рек измеряется каждые два часа.

В городе Байкальск Иркутской области введен режим ЧС. Город находится в Слюдянском районе области, где за ночь выпало 116 мм осадков, уточняет ГУ МЧС региона. Район находится в предгорье хребта Хамар-Дабан, поэтому «небольшие по протяженности горные реки и ручьи за считанные минуты могут превратиться в бурные потоки». Мэр города Василий Тегменевский объявил эвакуацию для жителей нескольких многоквартирных домов.

Алексей Чернышев, Владивосток Влад Никифоров, Иркутск

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