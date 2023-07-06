Облсуд оставил в СИЗО экс-советника главы Челябинска Петра Конарева

Челябинский областной суд отказал в смягчении меры пресечения бывшему советнику мэра регионального центра Петру Конареву, обвиняемому в получении взяток. Он останется в следственном изоляторе как минимум до 28 августа, сообщает прокуратура региона.

На отмене постановления Тракторозаводского районного суда Челябинска о продлении Петру Конареву меры пресечения в виде заключения под стражей настаивала сторона защиты. Адвокаты просили отправить экс-чиновника под домашний арест. На заседании 6 июля облсуд оставил постановление первой инстанции без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Петра Конарева задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в сентябре 2022 года. Ему предъявлено обвинение в совершении 44 эпизодов получения взяток по п.п. «а,в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, господин Конарев в 2019-2021 годах вместе с руководителями муниципального учреждения «Городская среда» получил через посредников взятки за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконных киосков.

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