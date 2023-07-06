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Житель Краснодара отправится в колонию за ложное сообщение о поджоге суда

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил жителя краевого центра Евгения Шабанова к шести годам колонии общего режима за заведомо ложное сообщение о готовящемся поджоге, сообщает объединенная пресс-служба судов края. Мужчина сообщил в экстренную службу, что якобы собирается поджечь здание Прикубанского суда.

В ходе следствия выяснилось, что 26 сентября 2022 года Евгений Шабанов пришел в суд, чтобы узнать о судьбе поданного им искового заявления. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому судебные приставы не пустили его в здание. Тогда мужчина позвонил на номер «112» и сообщил оператору единой дежурной диспетчерской службы о готовящемся поджоге здания суда. Приехавшие сотрудники полиции выяснили, что сообщение является ложным. Злоумышленник был задержан и объяснил свой поступок обидой на приставов. Назначая Евгению Шабанову наказание в виде шести лет лишения свободы, суд учел, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Анна Перова, Краснодар

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