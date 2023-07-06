Пролетарский суд Ростова приступит к рассмотрению дела об аксайских рынках 12 июля

Рассмотрение уголовного дела об организации незаконных рынков на территории Аксайского района начнется в Пролетарском суде Ростова 12 июля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Обвиняемыми по делу являются предприниматель Карим Бабаев, бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко и еще 14 человек, включая сотрудников местной администрации и прокуратуры.

Как сообщалось ранее, предварительные слушания по делу об Аксайских рынках начались в декабре прошлого года. Подсудимым предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). По версии следствия, члены преступного сообщества организовали незаконные рынки на территории площадью 19,1 га кадастровой стоимостью более 426 млн руб. Речь идет о рынках «Атлант-сити», «Аламаз» и «Овощной», закрытых весной 2021 года.

Анастасия Назарова