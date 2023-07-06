Кубанские депутаты предложили обязать нотариусов запрашивать кредитную историю наследодателей

Депутаты Госдумы РФ от Краснодарского края внесли на рассмотрение законодательную инициативу, обязывающую нотариусов запрашивать седения о кредитных долгах умерших в рамках подготовки наследственных дел. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия».

«В случае принятия закона нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о долгах до момента вступления в наследство»,— отметил один из авторов законопроекта Иван Демченко.

Согласно действующим требованиям, вступив в наследство, наследники обязаны выплачивать непогашенные кредитные долги, в том числе микрозаймы, умерших родственников.

Анастасия Донскова

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