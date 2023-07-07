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Что смотреть на «Горький fest»

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Фестиваль «Горький fest» проходит в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля. На это время несколько городских площадок превратились в кинотеатры. Что и где можно посмотреть — в подборке «Ъ-Приволжье».

«Прогулка»

8 июля, 18:00, Нижневолжская набережная

Художественный фильм Алексея Учителя. Оля (Ирина Пегова) полтора часа гуляет по Санкт-Петербургу в компании двух новых знакомых. Они болтают, влюбляются, ругаются. Развязка удивляет — все не то, чем кажется. Интересно, что в фильме снялась вся труппа театра Петра Фоменко, кроме одного актера.

Этим фильмом откроется летний кинотеатр, ленту представит режиссер.

«Одна»

8 июля, 00:00, амфитеатр в кремле

История реальной авиакатастрофы. В 1981 году самолет Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск потерпел крушение за полчаса до посадки. Единственная выжившая — Лариса Савицкая (Надежда Калеганова). Она упала с высоты 5200 метров и провела в тайге два дня.

Фильмом Дмитрия Суворова интересовался Netflix, а настоящая Лариса Савицкая консультировала съемочную группу и участвовала в написании сценария.

«Мира»

9 июля, 21:30, амфитеатр в кремле

Фантастический фильм Дмитрия Киселева о катастрофе, искусственном интеллекте и вере в себя. Действие разворачивается во Владивостоке, городу угрожает метеоритный дождь. Главный герой космонавт Валерий Арабов (Анатолий Белый) с орбиты пытается спасти дочь, бывшую жену и весь город. «Для семьи космос не расстояние»,— гласит слоган фильма.

«Жених с того света»

10 июля, 15:00, Центр культуры «Рекорд»

Фельетон о бюрократизме Леонида Гайдая. Центральный персонаж — глава учреждения КУКУ (Кустовое управление курортными учреждениями) Семен Петухов (Ростислав Плятт). Вернувшись на работу после небольшого отпуска, он обнаруживает, что его признали умершим и похоронили — на законных основаниях. Теперь главному герою предстоит убедить формалистов выдать справку о том, что он живой.

«Поехавшая»

10 июля, 21:30, амфитеатр в кремле

Роуд-муви Антона Маслова, основанный на реальной истории блогера Анны Смолиной (Ольга Лерман). Устав от жизни в Москве, героиня решает на велосипеде отправиться в родной Магадан, чтобы помириться с матерью. Дорога приносит массу испытаний и встреч.

Съемки проходили в Нижнем Новгороде, Владимире, Москве, Башкирии, на Алтае и Байкале. На фестивале фильм представит актриса Ольга Лерман.

«Холоп»

12 июля, 23:30, амфитеатр в кремле

Комедия Клима Шипенко рассказывает о мажоре (Милош Бикович), которого отец-олигарх (Александр Самойленко) отправляет на перевоспитание в глухую деревню XIX века. Ситуация полного бесправия, по логике авторов, должна пробудить совесть героя, заставить избалованного сынка поменять взгляды на жизнь, научиться ценить дружбу и любовь.

Полная программа опубликована на сайте фестиваля.

Алина Смородова, Юлия Кутергина

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