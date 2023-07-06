Курс доллара. Прогноз на 6–7 июля

Егор Жильников,

главный аналитик Ослабление рубля вызвано ростом спроса на валюту среди крупных игроков По нашему мнению, ослабление рубля, сохраняющееся с середины прошлой недели, вызвано ростом спроса на валюту среди крупных игроков. Это в условиях ограниченности предложения из-за сужения профицита сальдо торгового баланса, а также роста доли внешнеторговых расчетов в рублях, влияет на более заметный рост котировок пары доллар-рубль. Свою лепту вносят и спекулянты, подстраивающиеся под растущую волатильность рынка. Технически существуют риски, что доллар может подорожать до 92 руб., в том числе благодаря активизации спекулянтов на рынке, однако в таком случае рост будет носить локальный характер. По нашим оценкам, справедливая стоимость американской валюты на Мосбирже 86–88 руб., куда, вероятно, вернутся котировки по мере снижение ажиотажа на рынке.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Движение происходит без какой-либо поддержки со стороны властей Рубль несколько замедлил темпы ослабления, но его движение в последние недели выглядит внушительным. Платежный баланс продолжает сигнализировать о сокращении притока валюты в РФ, чем провоцирует повышенный спрос и давление на рубль. Движение происходит без какой-либо поддержки со стороны властей: в ЦБ отмечают отсутствие рисков для финансовой стабильности, Минфин и вовсе ранее называл курс 80–90 руб. за доллар комфортным для всех. Таким образом, рубль вряд ли сможет продемонстрировать восстановление позиций в ближайшие дни, однако даже небольших словесных интервенций в поддержку будет достаточно, чтобы сбить курс на 3–5% от текущих значений.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Часть участников рынка хеджируют повышающиеся геополитические риски До конца недели мы повышаем торговый диапазон по паре доллар/рубль до 89–91 руб./$ с вероятностью спекулятивного роста курса до отметки 93 руб./$. Отмечаем, что часть участников рынка хеджируют повышающиеся геополитические риски, связанные с саммитом НАТО на следующей неделе, через покупку валюты и/или золота. Этот факт оказывает дополнительное давление на российскую валюту. Вероятно, на следующей неделе ситуация на валютном рынке станет более определенной на фоне прогнозируемого нами снижения геополитических рисков, и торги вернутся в диапазон 85–90 руб./$. Ключевым событием для российского рынка остается заседание Банка России, которое состоится 21 июля. Участники рынка прогнозируют повышение ставки, и это событие окажет существенную поддержку российской валюте.

Денис Буйволов,

аналитик Пока девальвационные факторы превалируют и еще могут подталкивать курс к новым экстремумам Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 88,5–91,5. Пока девальвационные факторы превалируют и еще могут подталкивать курс к новым экстремумам. Прежде всего это дисбаланс между сокращающимся притоком в Россию валютной выручки и увеличивающимся внутренним спросом импортеров, а также инвесторов, решивших сократить рублевые позиции после внутриполитических событий конца июня. Локальным негативом для рубля в середине недели выступила информация Минфина о том, что в новом месячном периоде в рамках исполнения бюджетного правила будет продано в два раза меньше инвалюты. Впрочем, сокращение объема продаж значит, что ситуация с нефтегазовыми доходами улучшилась, а это, напротив, благоприятно для нацвалюты на среднесрочном горизонте.