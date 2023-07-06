Автозавод «Урал» примет на работу вахтовиков из Башкортостана

Автомобильный завод «Урал» договорился с властями Башкортостана в лице постоянного полномочного представителя республики в Челябинской области Альфира Баимова о сотрудничестве в сфере кадрового обеспечения. Как сообщают в пресс-службе миасского предприятия, жителей Башкирии приглашают на работу с возможностью проживать в хостелах и пользоваться социальными программами.

В Башкортостане реализуется программа «Работай дома», одна из целей которой – взаимодействие с крупными предприятиями горнозаводской зоны соседних с республикой регионов.

АЗ «Урал» уже имеет положительный опыт трудоустройства жителей Учалинского района, откуда работников привозили служебным транспортом, сообщают в компании. Сейчас предприятие увеличивает объемы производства, расширяет площади, и ему снова требуются кадры. Завод компенсирует иногородним большую часть расходов на проезд и проживание в рамках соцпрограмм. «К примеру, предприятие оплачивает аренду жилья, а проживание в хостелах – бесплатное»,- сообщают в компании.