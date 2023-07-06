Подозреваемые в организации незаконных азартных игр из Оренбурга заработали 4 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти предполагаемых членов организованной преступной группы из Оренбурга. Им инкриминируются незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с помощью интернета с извлечением дохода в крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Дзержинского района города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По версии следствия, в период с сентября 2020 по декабрь 2022 года участники ОПГ под руководством 40-летнего местного жителя проводили азартные игры с использованием 50 единиц игрового оборудования в нежилых помещениях по различным адресам Оренбурга»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, в общей сложности подозреваемые заработали на этом минимум четыре млн руб. Уголовное дело в отношении них планируется направить в Дзержинский районный суд.

Ранее в Бузулуке было возбуждено уголовное дело об организации незаконной игорной деятельности (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Его фигурантами стали шесть человек, которые нелегально проводили азартные игры в нежилых помещениях.

Георгий Портнов