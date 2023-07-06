Экс-директору обстрелянной казанской гимназии смягчили статью

Следствие смягчило статью бывшему директору обстрелянной казанской гимназии №175 Амине Валеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По данным источника, ст. 293 ч. 3 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»), по которой проходит госпожа Валеева, была переквалифицирована на ст. 293 ч.1 УК РФ. Теперь ей грозит наказание в виде штрафа до 120 тыс. руб., обязательных работ или ареста до трех месяцев лишения свободы вместо прежних семи лет.

Напомним, уголовное дело против госпожи Валеевой возбудили в октябре 2021 года. Следствие считает, что трагедия произошла по ее халатности, а родители школьников утверждают, что ей вменяют в вину отсутствие в школе профессиональной охраны, в результате чего нападавший смог проникнуть в здание и убить девять человек. По словам адвоката обвиняемой Руслана Нагиева, средства на охрану школы не выделили ни из бюджета, ни сами родители, поэтому статью ей и смягчили.

"Ъ-Казань"