Челябинцы тратят 36% от зарплаты на аренду однокомнатной квартиры

Жители Челябинска в среднем отдают 36% от зарплаты за аренду однокомнатной квартиры. Аналогичный показатель зафиксирован в целом среди городов-миллионников РФ, сообщается в исследовании «Циан. Аналитики». Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Челябинске составляет 18 тыс. руб.

Среди мегаполисов дороже всего снимать «однушку» жителям Ростова-на-Дону, которые вынуждены в среднем тратить на это 42% от зарплаты, а также Москвы, Краснодара и Казани (по 40%). Доступнее всего аренда таких квартир в Перми (31%), Красноярске и Уфе (по 32%).

По словам эксперта «Циан. Аналитики» Елены Лапшиной, последние месяцы средние ставки аренды в городах-миллионниках увеличиваются. «Учитывая, что средний размер заработной платы менее изменчивая величина, доступность рынка аренды для населения снижается», — считает Елена Лапшина.

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