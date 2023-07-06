Башгосфилармония расторгла один из договоров на организацию сабантуев в регионах России

Башкирская государственная филармония 4 июля отменила одну из четырех закупок у единственного поставщика, связанных с проведением сабантуев в регионах России, следует из сообщения на сайте госзакупок. Договор был расторгнут, его цена была изменена на нулевую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», общая стоимость подписанных с единственными поставщиками договоров составила 3,9 млн руб. На сайте остались без изменения закупки на аренду сценических конструкций за 440 тыс. руб., светового и светодиодного оборудования для проведения мероприятий за 570 тыс. руб. и аренды звукового оборудования за 590 тыс. руб. Наибольшая сумма — 2,3 млн руб. — была предусмотрена на «создание образа мероприятия на сценической площадке». Закупки проводились в соответствии с планом учреждения культуры на 2023 год.

Майя Иванова

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