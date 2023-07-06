Треть челябинцев готовы на снижение зарплаты ради гарантий трудоустройства

Исследователи платформы интернет-рекрутмента hh.ru провели опрос среди ищущих работу из Челябинской области и определили, готовы ли они поступиться заработной платой для сохранности своего рабочего места или ради гарантий трудоустройства в другом месте.

35% ищущих работу челябинцев готовы согласиться на зарплату ниже, чем в их резюме, если будет гарантия их трудоустройства. В целом по Уральскому федеральному округу так же ответили 37%, а по России 39%. Чаще готовы поступиться своей заработной платой представители профессиональных сфер IT (51%), «Искусство, развлечение и массмедиа» (по 42%) и «Охранная деятельность» (по 42%). Меньшая доля таких респондентов оказалась в сферах «Медицинская и фармацевтическая деятельность» (29%) и «Спорт и салон красоты» (21%).

Также 48% ищущих работу челябинцев не хотят поступаться заработной платой, даже в том случае, если снижение будет гарантом сохранности рабочего места или устройства на новое. В Уральском ФО доля таких респондентов составила 48%, а по России 44%. Чаще всего это представители сфер «Спорт, салоны красоты» (57%), «Автомобильный бизнес» (55%) и «Строительство, недвижимость» (54%).

Ещё 18% жителей региона не смогли дать точного ответа.

По данным hh.ru, средняя желаемая заработная плата в Челябинской области по итогам июня 2023 года составила 43 624 руб.