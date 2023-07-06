СК проводит проверку по факту массового отравления шаурмой в Магнитогорске

Следственный комитет в Магнитогорске проводит проверку по факту поступления местных жителей в больницы с кишечной инфекцией после посещения кафе «Хорошее место». Как сообщают в пресс-службе регионального управления СК, люди обратились в лечебное учреждение с подозрением на инфекционное заболевание.

Как ранее сообщали в Роспотребнадзоре, по предварительным данным все они ели в одном и том же кафе шаурму с курицей. По данным ведомства, речь идет как минимум о 25 пострадавших.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные действия. Работа кафе временно приостановлена контролирующими органами»,- говорится в сообщении СК. Проведение проверки контролирует руководитель регионального управления Петр Решетников.

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска также взяла ситуацию на контроль. Также в ведомстве отметили, что проконтролируют ход проверки СК.